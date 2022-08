Allegri esalta Milik: “Ha numeri impressionanti” (Di venerdì 26 agosto 2022) Massimiliano Allegri si dice soddisfatto dell’acquisto da parte della Juventus di Arek Milik: “Ha numeri impressionanti“. Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma. Quando gli è stato chiesto di Milik ha risposto: “Sono davvero molto contento. Milik potenzia il nostro attacco ed ha dei numeri impressionanti. Può giocare con Vlahovic ed ha ottime caratteristiche tecniche, che ne fanno un giocatore molto importante“. Non è escluso che Milik possa essere già convocato per la sfida Juventus-Roma. Milik alla Juve, tifosi bianconeri disperati: “Prendiamo gli scarti del Napoli” L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com. Leggi su napolipiu (Di venerdì 26 agosto 2022) Massimilianosi dice soddisfatto dell’acquisto da parte della Juventus di Arek: “Ha“. Il tecnico della Juventus ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Roma. Quando gli è stato chiesto diha risposto: “Sono davvero molto contento.potenzia il nostro attacco ed ha dei. Può giocare con Vlahovic ed ha ottime caratteristiche tecniche, che ne fanno un giocatore molto importante“. Non è escluso chepossa essere già convocato per la sfida Juventus-Roma.alla Juve, tifosi bianconeri disperati: “Prendiamo gli scarti del Napoli” L'articolo proviene da Calcio Napoli, notizie su Napolipiu.com.

