Allegri “Con la Roma gara tosta, bello rivedere Dybala” (Di venerdì 26 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – “La Roma è una squadra tosta, sarà bello rivedere Dybala. Bonucci è out, Szczesny è a disposizione. Milik ha grandi numeri, su Paredes vediamo prima se arriva”. Massimiliano Allegri ha fatto il punto in vista della gara di domani di campionato all'Allianz Stadium contro i giallorossi. “Domani è il primo scontro diretto, contro una Roma che ha iniziato bene la stagione e che sta riprendendo da dove aveva concluso la passata annata. Mourinho sta facendo un grande lavoro: non hanno subito ancora gol. Sarà una partita tosta ed equilibrata. Con la Samp abbiamo fatto un brutto primo tempo ma le partite durano 95 minuti. Io mi sono arrabbiato perchè nella ripresa la Samp era stanca e noi dovevamo ‘azzannarlà. Nel secondo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) TORINO (ITALPRESS) – “Laè una squadra, sarà. Bonucci è out, Szczesny è a disposizione. Milik ha grandi numeri, su Paredes vediamo prima se arriva”. Massimilianoha fatto il punto in vista delladi domani di campionato all'Allianz Stadium contro i giallorossi. “Domani è il primo scontro diretto, contro unache ha iniziato bene la stagione e che sta riprendendo da dove aveva concluso la passata annata. Mourinho sta facendo un grande lavoro: non hanno subito ancora gol. Sarà una partitaed equilibrata. Con la Samp abbiamo fatto un brutto primo tempo ma le partite durano 95 minuti. Io mi sono arrabbiato perchè nella ripresa la Samp era stanca e noi dovevamo ‘azzannarlà. Nel secondo ...

