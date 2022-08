“Alfio è stato trovato, grazie a tutti”, Ilary Blasi annuncia su Instagram il ritrovamento del micio smarrito a Sabaudia (Di venerdì 26 agosto 2022) Tutto è bene quel che finisce bene. Alfio è stato ritrovato e, al ritorno di Ilary a Sabaudia (al momento si trova in Croazia), potrà accoglierla con miagolii di festa. Propria questa mattina, attraverso una Instagram story, la conduttrice aveva lanciato un appello per aiutarla a ritrovare l’amico a quattro zampe: “Aiutatemi a trovare Alfio, il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia”. Sono trascorse poche ore e, ritrovato il micio, Ilary ha ringraziato tutti per l’attenzione: “grazie a tutti, Alfio è stato trovato. In particolare, voglio ringraziare la Dott.ssa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 agosto 2022) Tutto è bene quel che finisce bene.rie, al ritorno di(al momento si trova in Croazia), potrà accoglierla con miagolii di festa. Propria questa mattina, attraverso unastory, la conduttrice aveva lanciato un appello per aiutarla a ritrovare l’amico a quattro zampe: “Aiutatemi a trovare, il mio gatto Sphynx, si èin zona lungomare di”. Sono trascorse poche ore e, riilha ringraziatoper l’attenzione: “. In particolare, voglio ringraziare la Dott.ssa ...

sotroppnascem : Alfio è stato ritrovato e non riesco a non pensare a questo: Friends - Il Gatto di Rachel - PercheCazzo : “Ilary Blasi” Perché si era persa l’alieno...cioè quello che per lei è un gatto, Alfio, ma a quanto pare è stato ri… - SignoraSax : @utentesegreto21 Alfio è stato ritrovato - SoniaSamoggia : RT @fanpage: 'Grazie a tutti, Alfio è stato trovato' ?? Paura passata per Ilary Blasi, che fa anche un ringraziamento speciale a due persone… - fanpage : 'Grazie a tutti, Alfio è stato trovato' ?? Paura passata per Ilary Blasi, che fa anche un ringraziamento speciale a… -