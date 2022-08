Alberto Balocco morto folgorato da un fulmine in bici: chi era il re dei panettoni (Di venerdì 26 agosto 2022) Stroncati da un fulmine . Sono morti così, mentre affrontavano in mountain bike la pista dell'Assietta, fra i monti dell'Alta Val Chisone (Torino), l'industriale Alberto Balocco , 53 anni, titolare ... Leggi su leggo (Di venerdì 26 agosto 2022) Stroncati da un. Sono morti così, mentre affrontavano in mountain bike la pista dell'Assietta, fra i monti dell'Alta Val Chisone (Torino), l'industriale, 53 anni, titolare ...

matteosalvinimi : Il Piemonte e l’Italia perdono una brava persona e un grande imprenditore: addio ad Alberto Balocco, ucciso da un f… - ilpost : È morto colpito da un fulmine Alberto Balocco, amministratore delegato dell’omonima azienda di dolci: aveva 56 anni - Agenzia_Ansa : L'industriale Alberto Balocco ucciso da un fulmine in mountain bike #ANSA - Decet_Sperare : RT @Restart_Rai: Oggi è mancato Alberto #Balocco. Un industriale che portava avanti con passione la storica azienda dolciaria di famiglia.… - Gabriele885 : RT @GuidoCrosetto: Alberto Balocco per molti era l’industriale dei biscotti e dei panettoni. Per me un amico ed una persona che stimavo eno… -