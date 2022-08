Al via lunedì i Campionati Italiani Giovanili by Italgas (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono nove le diverse sedi che ospiteranno le gare di qualificazione (26-28 agosto) e dei tabelloni principali (29 agosto - 4 settembre) dei Campionati di categoria Under 11, 12, 13, 14 e 15 maschili e femminili Leggi su federtennis (Di venerdì 26 agosto 2022) Sono nove le diverse sedi che ospiteranno le gare di qualificazione (26-28 agosto) e dei tabelloni principali (29 agosto - 4 settembre) deidi categoria Under 11, 12, 13, 14 e 15 maschili e femminili

VillasantaComun : #viabilità: Lunedì 29 agosto, per lavori di manutenzione della torre acquedotto, via Della Briosca lato raffineria… - FratellidItalia : RT @dansinibaldi: Nuovi asfalti | Via Fonte Coperta, lunedì 29 agosto Ancora lavori di ripavimentazione stradale sul territorio comunal… - PeppeSaggese : @Carloalvino @Chiariello_CS @FrancescoRoma78 come ampiamente preventivato, conoscendo la bestia...lunedi Osimhen vi… - comunerimini : Al via da lunedì 29 agosto i lavori per il nuovo marciapiede di Corpolò in Via Marecchiese, tratto che va da Piazza… - dansinibaldi : Nuovi asfalti | Via Fonte Coperta, lunedì 29 agosto Ancora lavori di ripavimentazione stradale sul territorio c… -

Acerbi all'Inter/ Calciomercato, in arrivo dalla Lazio lunedì invece che Chalobah Chiaramente ero uno degli obiettivi, se dovesse andare via dalla Lazio, l'Inter sarebbe una delle ...in questa fase finale del calciomercato estivo dovrebbe concretizzarsi già nella giornata di lunedì. ... Al via i lavori di manutenzione straordinaria in piazzetta Danesi a San Zaccaria Al via lunedì 29 agosto lavori di manutenzione straordinaria a San Zaccaria per un valore di 109mila euro. Si tratta di un importante e completo intervento su piazzetta Giorgina Danesi, che presenta una ... FIT Chiaramente ero uno degli obiettivi, se dovesse andaredalla Lazio, l'Inter sarebbe una delle ...in questa fase finale del calciomercato estivo dovrebbe concretizzarsi già nella giornata di. ...Al29 agosto lavori di manutenzione straordinaria a San Zaccaria per un valore di 109mila euro. Si tratta di un importante e completo intervento su piazzetta Giorgina Danesi, che presenta una ... Al via lunedì 29 i Campionati Italiani Giovanili by Italgas