Agguato a Napoli, è la faida di Pianura: ferito il nuovo reggente del clan Calone-Esposito-Marsicano (Di venerdì 26 agosto 2022) Non una semplice punizione. Antonio Gaetano doveva morire. A riferirlo sono gli investigatori incaricati di fare luce su quanto accaduto mercoledì sera in via Torricelli, luogo del fallito... Leggi su ilmattino (Di venerdì 26 agosto 2022) Non una semplice punizione. Antonio Gaetano doveva morire. A riferirlo sono gli investigatori incaricati di fare luce su quanto accaduto mercoledì sera in via Torricelli, luogo del fallito...

