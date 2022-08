Adela | la spia russa a Napoli | lavorava sotto copertura da 10 anni nella base Nato

(Di venerdì 26 agosto 2022), la: la notizia di una donna infiltratapartenopea per diversiè venuta fuori da un’inchiesta di quotidiani di diversi paesi, compreso la Repubblica in Italia., laMariaKuhfeldt è laOlga Kolobova che è stataper diversi. L’inchiesta è stata portata avanti e poi pubblicata da la Repubblica insieme al sito investigativo Bellingcat, al settimanale tedesco Der Spiegel e a The Insider. La donna è riuscita a infiltrarsi tra il personale della ...

repubblica : Esclusiva. L'infiltrata di Putin. Adela, la spia russa nella base Nato di Napoli: un'operazione sotto copertura dur… - repubblica : Adela, una spia russa a Napoli infiltrata nel comando Nato - repubblica : La telefonata al Gru che inchioda Olga-Adela, la spia russa infiltrata in Italia - ChicoCayetano : RT @lanf64: I Russi hanno infiltrato una spia al Comando #Nato di #Napoli, di nome #Adela. Chissà quante cellule dormienti di #Putin ci so… - MgraziaT : RT @janavel7: 'Adela, la spia russa nella base Nato di Napoli. Un'operazione sotto copertura durata quasi 10 anni' (Repubblica). Poi c'è Ma… -

...una vignetta sarcastica pubblicata sui suoi canali social all'inchiesta di Repubblica sulla... MariaKuhfeldt Rivera , nata in Perù da padre tedesco. L'inchiesta racconta un decennio della ...... allarme nuclearerussa in base Nato a Napoli La risposta dell'Ambasciata La notizia della presenza di unarussa, identificata come MariaKuhfeldt Rivera , nella base Nato a ...(Adnkronos) – “Se vedi gli 007 russi ovunque, forse leggi troppo la Repubblica…”. L’ambasciata russa a Roma reagisce con ironia e con una vignetta alle rivelazioni di oggi del quotidiano su una spia r ...Rai utilizza, sui propri siti web e app, cookie e altri identificatori tecnici per garantire la fruizione dei contenuti digitali Rai e facilitare la navigazione e, previo consenso dell'utente, cookie ...