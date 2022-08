Accoltellato guardiano del porto di Marina di Camerota

Leggi su anteprima24

Un accoltellamento si è verificato la scorsa notte nel porticciolo didi, nel Salernitano. Ildel porticciolo, 29 anni di Foria di Centola, è rimasto ferito in maniera non grave essendo stato colpito al costato. Ilsarebbe stato aggredito da alcuni giovani sorpresi mentre salivano a bordo di barche ormeggiate presso il pontile del. Gli aggressori sono poi fuggiti in sella ad uno scooter. Il 29enne è stato, poi, soccorso ed ora è ricoverato presso l'ospedale di Vallo della Lucania. Sull'episodio indagano i carabinieri della locale stazione che, per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione, stanno visionando le immagini acquisite da un circuito di videosorveglianza presente in zona