AAA cercasi candidati politici che siano disposti a guidare le imprese di autotrasporti (Di venerdì 26 agosto 2022) " AAA cercasi candidato politico disposto a guidare impresa di autotrasporti". A lanciare l'annuncio, virtuale ma neppure troppo, è il presidente della Fai (Federazione autotrasportatori italiani) di ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di venerdì 26 agosto 2022) " AAAcandidato politico disposto aimpresa di". A lanciare l'annuncio, virtuale ma neppure troppo, è il presidente della Fai (Federazione autotrasportatori italiani) di ...

NemNemecsek : RT @CinziaEmanuelli: @EnricoLetta Dopo quella sulle devianze giovanili ora anche il guanciale… AAA cercasi manager della comunicazione per… - Filocre1 : AAA Cercasi ottimo psicologo per aiutare Letta che tra un po ci dirà che gli alieni sono dietro alla campagna elettorale del Centrodestra. - markrm36 : RT @dolcepantera80: Tutta da oliare...AAA cercasi volontari.. #wifeass #ass #wifeysworld #wifewatching #wifesharing #sexy #sea #sex #boob… - ALESSANDROCIRIE : RT @sportmediaset: ?? AAA Cercasi club per Cristiano Ronaldo ?? L'agente Mendes lo ha proposto al Napoli ?? Voi tifosi lo vorreste nella vost… - GiuseppeBergan1 : RT @sportmediaset: ?? AAA Cercasi club per Cristiano Ronaldo ?? L'agente Mendes lo ha proposto al Napoli ?? Voi tifosi lo vorreste nella vost… -