A scuola tornano le punizioni corporali. La svolta choc nel Missouri (Di venerdì 26 agosto 2022) Il provvedimento del board scolastico del distretto di Cassville: tornano le bacchettate in classe. La scuola: "Le famiglie non vogliono la sospensione ma preferiscono un'altra opzione" Leggi su ilgiornale (Di venerdì 26 agosto 2022) Il provvedimento del board scolastico del distretto di Cassville:le bacchettate in classe. La: "Le famiglie non vogliono la sospensione ma preferiscono un'altra opzione"

Agenzia_Ansa : Dal primo settembre tornano in classe i prof No vax. Riprenderanno servizio anche i bidelli e gli amministrativi ch… - sole24ore : Scuola: dal primo settembre tornano in classe i docenti no vax - NicolaPorro : #Scuola, ecco cosa cambia dal 1° settembre ?? - TecnicaScuola : In Missouri tornano le punizioni corporali a scuola: solo se gli altri mezzi di disciplina falliscono e se i genito… - CosettaGiordano : RT @Stronza: Ma avete la più pallida idea di cosa succederà se i fascisti tornano al potere in Italia? Capisco che non capiate un cazzo, m… -