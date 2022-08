365 giorni con Maria: 26 agosto | La Madonna di Czestochowa amata da Giovanni Paolo II (Di venerdì 26 agosto 2022) La meravigliosa Vergine nera, dal volto appunto scuro e bizantino col bambino in braccio, che presenta delle cicatrici sulla guancia e anche sulla gola. Si trova al Monastero di Jasna Góra in Polonia, da diversi secoli. Papa Giovanni Paolo II le fa visita e, durante la sua omelia, dice: “Ed ecco, oggi sono di nuovo con voi L'articolo 365 giorni con Maria: 26 agosto La Madonna di Czestochowa amata da Giovanni Paolo II proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di venerdì 26 agosto 2022) La meravigliosa Vergine nera, dal volto appunto scuro e bizantino col bambino in braccio, che presenta delle cicatrici sulla guancia e anche sulla gola. Si trova al Monastero di Jasna Góra in Polonia, da diversi secoli. PapaII le fa visita e, durante la sua omelia, dice: “Ed ecco, oggi sono di nuovo con voi L'articolo 365con: 26LadidaII proviene da La Luce di

