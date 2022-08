Zelensky a Di Maio | ' grazie Italia per il sostegno all' Ucraina'

MediasetTgcom24 : Kiev, Di Maio incontra Zelensky: 'L'Italia non vi abbandonerà' #volodymyrzelensky #dimaio #kiev #ucraina - MediasetTgcom24 : Di Maio arrivato a Kiev, incontrerà Zelensky #papa #zaporizhzhia #mattarella #ucraina #daryadugina - TgLa7 : Di Maio a Kiev, vedrà Zelensky #Ucraina - Antizanz : RT @Gianl1974: Il Ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio ha visitato l'Ucraina In un incontro con lui, il presidente Zelensky… - News24_it : Incontro a Kiev tra Di Maio e Zelensky: 'L'Italia non vi abbandona' - Video -

Il ministro degli Esteri Luigi Di, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente Volodymyr. Di, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito che "l'Italia non abbandonerà il popolo ucraino" e ha aggiunto che è fondamentale ricercare la via diplomatica "per ritrovare la pace e ...Ringrazio per la visita il ministro degli Esteri Luigi Di. E anche il governo della Repubblica ... Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyrpostando il video dell'incontro con ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito che «l’Italia non abbandonerà il popol ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. (ANSA) ...