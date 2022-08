Zanetti: ''È un gruppo difficile ma non abbiamo paura'' (Di giovedì 25 agosto 2022) Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, ha espresso il suo punto di vista sul sorteggio della fase a gironi della Champions ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 25 agosto 2022) Javier, vicepresidente dell'Inter, ha espresso il suo punto di vista sul sorteggio della fase a gironi della Champions ...

Frankf1842 : RT @fanpage: Il volto di Javier Zanetti dopo il sorteggio del girone di Champions League è la sintesi perfetta del gruppo di ferro in cui l… - annauska1 : RT @fanpage: Il volto di Javier Zanetti dopo il sorteggio del girone di Champions League è la sintesi perfetta del gruppo di ferro in cui l… - fanpage : Il volto di Javier Zanetti dopo il sorteggio del girone di Champions League è la sintesi perfetta del gruppo di fer… - _MDelon : #ChampionsLeague, gruppo C: #Bayern #Barcellona #Inter #ViktoriaPlzen La faccia di #Zanetti dice tutto. -