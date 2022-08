WTA Granby 2022, risultati 24 agosto: ai quarti Daria Saville e Daria Kasatkina, out Jasmine Paolini (Di giovedì 25 agosto 2022) Il cattivo tempo concede una tregua e così proseguono gli Championnats Banque Nationale de Granby 2022 di tennis: sul cemento outdoor canadese il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250 Granby 2022 vede concludersi il secondo turno. Esce di scena Jasmine Paolini. Nella parte alta del tabellone la spagnola Nuria Parrizas-Diaz affronterà ai quarti la russa Daria Kasatkina, che piega la polacca Magdalena Frech per 6-3 6-2, mentre la tedesca Tatjana Maria supera la magiara Anna Bondar con lo stesso score ed ora se la vedrà con la francese Diane Parry, che elimina la ceca Tereza Martincova per 6-3 7-6 (1). Nella parte bassa l’ucraina Marta Kostyuk rimonta la canadese Marina Stakusic per 6-7 (3) 6-4 ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Il cattivo tempo concede una tregua e così proseguono gli Championnats Banque Nationale dedi tennis: sul cemento outdoor canadese il tabellone principale di singolare femminile del torneo WTA 250vede concludersi il secondo turno. Esce di scena. Nella parte alta del tabellone la spagnola Nuria Parrizas-Diaz affronterà aila russa, che piega la polacca Magdalena Frech per 6-3 6-2, mentre la tedesca Tatjana Maria supera la magiara Anna Bondar con lo stesso score ed ora se la vedrà con la francese Diane Parry, che elimina la ceca Tereza Martincova per 6-3 7-6 (1). Nella parte bassa l’ucraina Marta Kostyuk rimonta la canadese Marina Stakusic per 6-7 (3) 6-4 ...

zazoomblog : Paolini-Marino stanotte in tv: orario canale e diretta streaming Wta Granby 2022 - #Paolini-Marino #stanotte #orario - zazoomblog : Paolini-Marino stanotte in tv: orario canale e diretta streaming Wta Granby 2022 - #Paolini-Marino #stanotte… - tennis_luden : Granby WTA Rebecca Marino VS Jasmine Paolini Winner Prediction: Rebecca Marino@1.59 See Detail… - zazoomblog : Paolini-Marino stanotte in tv: orario canale e diretta streaming Wta Granby 2022 - #Paolini-Marino #stanotte… - Krizzybet : #Granby????WTA?? #ROUND1??3?? Paolini 2,42 1%?? #TeamParieur -