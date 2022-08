Wta Granby 2022: Paolini battuta agli ottavi di finale da Marino (Di giovedì 25 agosto 2022) Jasmine Paolini deve dire addio alle speranze di titolo al Wta Granby 2022. L’azzurra, infatti, ha perso in tre set in rimonta contro la canadese Rebecca Marino per 4-6 6-1 6-2. Dopo una palla break annullata per parte, la tennista toscana trova il break decisivo per il primo set nel nono game, ed è brava poi a resistere agli assalti della canadese padrona di casa, annullando tre palle per il contro break e aggiudicandosi il parziale. Da questo punto in poi, però, l’inerzia della partita cambia in maniera drastica, e totalmente a favore di Marino. Nel secondo set, dopo l’1-1, la canadese inanella cinque game consecutivi, quindi con due break ai danni di Paolini, pareggiando il conto dei set. E nel terzo parziale, la musica non cambia: ancora una volta, dopo l’1-1 ... Leggi su sportface (Di giovedì 25 agosto 2022) Jasminedeve dire addio alle speranze di titolo al Wta. L’azzurra, infatti, ha perso in tre set in rimonta contro la canadese Rebeccaper 4-6 6-1 6-2. Dopo una palla break annullata per parte, la tennista toscana trova il break decisivo per il primo set nel nono game, ed è brava poi a resistereassalti della canadese padrona di casa, annullando tre palle per il contro break e aggiudicandosi il parziale. Da questo punto in poi, però, l’inerzia della partita cambia in maniera drastica, e totalmente a favore di. Nel secondo set, dopo l’1-1, la canadese inanella cinque game consecutivi, quindi con due break ai danni di, pareggiando il conto dei set. E nel terzo parziale, la musica non cambia: ancora una volta, dopo l’1-1 ...

