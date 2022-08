Wizz Air si espande in Arabia Saudita con 8 nuove rotte dall’Italia (Di giovedì 25 agosto 2022) Wizz Air, la compagnia aerea in più rapida crescita d’Europa, annuncia oggi il lancio di 20 nuove rotte dall’Europa verso l’Arabia Saudita, di cui ben 8 dall’Italia, ampliando ulteriormente il suo network e dando così origine a una nuova era di opportunità di viaggio a bassissimo costo verso l’Arabia Saudita. I biglietti per tutte le rotte sono già acquistabili sul sito di Wizz Air e tramite l’app Wizz. Le nuove rotte, che dall’Italia collegheranno Catania, Milano, Napoli, Roma e Venezia con Jeddah e Riyadh, rafforzeranno notevolmente la presenza di Wizz Air in Arabia Saudita, dando impulso al ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 25 agosto 2022)Air, la compagnia aerea in più rapida crescita d’Europa, annuncia oggi il lancio di 20dall’Europa verso l’, di cui ben 8, ampliando ulteriormente il suo network e dando così origine a una nuova era di opportunità di viaggio a bassissimo costo verso l’. I biglietti per tutte lesono già acquistabili sul sito diAir e tramite l’app. Le, checollegheranno Catania, Milano, Napoli, Roma e Venezia con Jeddah e Riyadh, rafforzeranno notevolmente la presenza diAir in, dando impulso al ...

palermo24h : Wizz Air collega l’Italia e l’Arabia Saudita annunciate 8 nuove rotte, anche da Catania - massimodiperna : Wizz Air apre voli da 5 aeroporti italiani verso Arabia Saudita. - MD80it : Wizz Air annuncia un’importante espansione in Arabia Saudita, con 8 nuove rotte dall’Italia - Trend_Sett : Wizz Air: 8 nuove rotte per l'Arabia Saudita... #wizz - italiavola : Wizz Air apre massicciamente in Arabia Saudita. 8 nuove rotte sull’Italia -