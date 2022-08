West Ham, interesse per Paquetà, le parole di Moyes (Di giovedì 25 agosto 2022) Le parole di David Moyes, allenatore del West Ham, su Paquetà: «Ha profilo ideale per completare la nostra squadra» Dopo l’interessamento riportato ieri per Paquetà, David Moyes, allenatore del West Ham parla del trequartista brasiliano. Di seguito le sue parole. «Stiamo solo cercando di trovare qualcuno che possa completare ciò che abbiamo. Vogliamo aggiungere valore alla rosa e abbiamo cercato di farlo in molti ruoli. Paquetà è il nostro profilo ideale». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Ledi David, allenatore delHam, su: «Ha profilo ideale per completare la nostra squadra» Dopo l’interessamento riportato ieri per, David, allenatore delHam parla del trequartista brasiliano. Di seguito le sue. «Stiamo solo cercando di trovare qualcuno che possa completare ciò che abbiamo. Vogliamo aggiungere valore alla rosa e abbiamo cercato di farlo in molti ruoli.è il nostro profilo ideale». L'articolo proviene da Calcio News 24.

