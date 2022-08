Vuelta a España 2022: la Spagna ride, l’Italia piange (Di giovedì 25 agosto 2022) La sesta tappa della Vuelta a España 2022 ha emesso due verdetti attesi, uno dei quali addirittura sin troppo scontato: il ciclismo spagnolo ha ormai imboccato una rinascita che si annuncia prorompente, quello italiano resta in uno stato di sonno profondo e non si intravede il minimo barlume di risveglio. La Spagna non ha di certo attraversato anni facili nel ciclismo, anzi possiamo dire che nel passato recente se la sia passata molto peggio rispetto all’Italia. Il ritiro di Alberto Contador, avvenuto nel 2017, aveva lasciato un vuoto incolmabile. L’ultimo, grande trionfo del ‘Pistolero’ risale al Giro d’Italia 2015 (quando Fabio Aru giunse secondo alle sue spalle), poi da quel momento gli iberici sono entrati in un periodo complicato, nel quale gli unici risultati di spessore sono maturati grazie ad ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) La sesta tappa dellaha emesso due verdetti attesi, uno dei quali addirittura sin troppo scontato: il ciclismo spagnolo ha ormai imboccato una rinascita che si annuncia prorompente, quello italiano resta in uno stato di sonno profondo e non si intravede il minimo barlume di risveglio. Lanon ha di certo attraversato anni facili nel ciclismo, anzi possiamo dire che nel passato recente se la sia passata molto peggio rispetto al. Il ritiro di Alberto Contador, avvenuto nel 2017, aveva lasciato un vuoto incolmabile. L’ultimo, grande trionfo del ‘Pistolero’ risale al Giro d’Italia 2015 (quando Fabio Aru giunse secondo alle sue spalle), poi da quel momento gli iberici sono entrati in un periodo complicato, nel quale gli unici risultati di spessore sono maturati grazie ad ...

