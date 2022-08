Vuelta a España 2022: Jay Vine conquista il primo arrivo in salita, Remco Evenepoel fa il vuoto ed è il nuovo leader (Di giovedì 25 agosto 2022) Subito scintille alla Vuelta a España 2022. primo arrivo in salita, in quel di Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo, e gran battaglia tra i big. Ad uscirne vincitore però è un nome a sorpresa: Jay Vine, alla prima vittoria in carriera (e che successo…). Alle sue spalle un super Remco Evenepoel fa il vuoto e agguanta la Maglia Rossa di leader della classifica generale. Rispetto a ieri c’è stata meno battaglia per la fuga iniziale. Dieci uomini sono riusciti a prendere un gap importante poco dopo il via: Ruben Fernandez (Cofidis), Mark Padun (EF Education-EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Nelson Oliveira (Movistar), Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl), Kaden Groves ... Leggi su oasport (Di giovedì 25 agosto 2022) Subito scintille allain, in quel di Ascensión al Pico Jano. San Miguel de Aguayo, e gran battaglia tra i big. Ad uscirne vincitore però è un nome a sorpresa: Jay, alla prima vittoria in carriera (e che successo…). Alle sue spalle un superfa ile agguanta la Maglia Rossa didella classifica generale. Rispetto a ieri c’è stata meno battaglia per la fuga iniziale. Dieci uomini sono riusciti a prendere un gap importante poco dopo il via: Ruben Fernandez (Cofidis), Mark Padun (EF Education-EasyPost), Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert), Nelson Oliveira (Movistar), Fausto Masnada (Quick-Step Alpha Vinyl), Kaden Groves ...

