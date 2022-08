Volley | iniziano i Mondiali 2022! Francia favorita | l’Italia campione d’Europa sogna un posto in semifinale

Leggi su oasport

(Di giovedì 25 agosto 2022) Non è stato un iter semplice quello che ha portato al Mondiale dimaschile che scatta oggi in Slovenia e Polonia. La Russia doveva organizzare questa rassegna iridata e lo aveva fatto con grande attenzione e meticolosità per cercare di spingere la Nazionale a riscattare l’argento olimpico e riprendersi il titolo mondiale dopo tanti anni ma la guerra in Ucraina ha cambiato le carte in tavola e, seppure con un po’ di ritardo, la Fivb, ha deciso di togliere il Mondiale alla Russia per consegnarlo qualche mese dopo a Slovenia e Polonia, due roccaforti del movimento europeo che hanno già dato saggio di capacità organizzativa. La geografia delmaschile mondiale non è cambiata più di tanto negli ultimi anni: sei o sette sono le reali candidate al podio e tra queste c’è anchedi Fefè De Giorgi che, dopo l’uscita ...