"Volevamo farci...". Rubano champagne da 800 euro, clamoroso: ecco perché (Di giovedì 25 agosto 2022) Rubano bottiglie di champagne dal valore di 800 euro da un supermercato e si giustificano così: "Volevamo fare un bagno rinfrescante". L'assurda vicenda arriva da Castelfranco Veneto. I protagonisti, colti sul fatto, sono stati arrestati con l'accusa di furto aggravato in concorso. Tutto è iniziato nel pomeriggio di mercoledì 10 agosto, quando - come riporta Today - una 33enne originaria del Veneziano, il suo convivente 38enne e un loro complice 50enne hanno messo a segno un primo furto di champagne al supermercato di via dei Carpani a Castelfranco Veneto. Ma non è finita lì. perché i tre hanno tentato un nuovo colpo anche venerdì 12 agosto. Peccato però che questa volta ad attenderli c'erano le forze dell'ordine. Che nella borsa di uno dei tre hanno trovato ben 8 bottiglie ...

