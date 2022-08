Vodafone sarà tra i principali partner della COP27 (Di giovedì 25 agosto 2022) MILANO – , la 27esima Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, che quest’anno avrà luogo dal 7 al 18 novembre a Sharm-el-Sheikh, Egitto. Come partner, Vodafone lavorerà per fornire dei servizi di telecomunicazione all’avanguardia. Con la sua presenza e il suo contributo, Vodafone dimostrerà come le tecnologie e i servizi digitali – come l’IoT – possano contrastare il cambiamento climatico, utilizzare l’energia in maniera più efficiente, migliorare la sicurezza alimentare, migliorare l’efficienza di diversi settori – quali l’agricoltura e i trasporti – e realizzare un’economia più circolare. Vodafone prosegue nel suo impegno per minimizzare il proprio impatto ambientale. Il Gruppo Vodafone si è impegnato ad azzerare le emissioni proprie di gas a effetto serra e le emissioni ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 25 agosto 2022) MILANO – , la 27esima Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, che quest’anno avrà luogo dal 7 al 18 novembre a Sharm-el-Sheikh, Egitto. Comelavorerà per fornire dei servizi di telecomunicazione all’avanguardia. Con la sua presenza e il suo contributo,dimostrerà come le tecnologie e i servizi digitali – come l’IoT – possano contrastare il cambiamento climatico, utilizzare l’energia in maniera più efficiente, migliorare la sicurezza alimentare, migliorare l’efficienza di diversi settori – quali l’agricoltura e i trasporti – e realizzare un’economia più circolare.prosegue nel suo impegno per minimizzare il proprio impatto ambientale. Il Grupposi è impegnato ad azzerare le emissioni proprie di gas a effetto serra e le emissioni ...

Lopinionista : Vodafone sarà tra i principali partner della COP27 - Mondo3 : #Vodafone sarà tra i principali partner della #COP27, la 27esima Conferenza delle Parti sul cambiamento climatico d… - 1211andreas : 'non lo so..., quello che sarà...' quanto somiglia a 'whatever it takes'. Concordo, uno dei peggiori, da allontana… - Miry1919 : Vodafone dice che venerdì 26 agosto mi arriva la nuova sim, stavolta sarà vero? ?? Stay tuned ?? -