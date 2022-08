Vista da vicino - Tutta la DR 3 foto per foto (Di giovedì 25 agosto 2022) La Dr è un marchio che sta vivendo un momento d'oro sul mercato italiano. Negli ultimi mesi ha sempre incrementato (e di molto) le sue consegne, conquistando sempre più clienti. Con molti costruttori che hanno allungato i periodi d'attesa, il marchio molisano è riuscito a consegnare migliaia di vetture ogni mese, arrivando quasi a triplicare i propri volumi rispetto all'anno precedente. Tra i modelli più apprezzati c'è la Dr3, una piccola Suv forte di un prezzo di listino particolarmente interessante: 17.400 euro con un allestimento che - in pratica - è un full optional, perché quasi non prevede optional. L'unica scelta che il cliente deve fare è quella relativa alla tinta della carrozzeria. Anche a Gpl. Lunga 417 centimetri, questa B-Suv è omologata per cinque persone, ma le sue dimensioni contenute rendono poco agevole viaggiare a lungo in tre sul divano posteriore. Buona, invece, la ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 25 agosto 2022) La Dr è un marchio che sta vivendo un momento d'oro sul mercato italiano. Negli ultimi mesi ha sempre incrementato (e di molto) le sue consegne, conquistando sempre più clienti. Con molti costruttori che hanno allungato i periodi d'attesa, il marchio molisano è riuscito a consegnare migliaia di vetture ogni mese, arrivando quasi a triplicare i propri volumi rispetto all'anno precedente. Tra i modelli più apprezzati c'è la Dr3, una piccola Suv forte di un prezzo di listino particolarmente interessante: 17.400 euro con un allestimento che - in pratica - è un full optional, perché quasi non prevede optional. L'unica scelta che il cliente deve fare è quella relativa alla tinta della carrozzeria. Anche a Gpl. Lunga 417 centimetri, questa B-Suv è omologata per cinque persone, ma le sue dimensioni contenute rendono poco agevole viaggiare a lungo in tre sul divano posteriore. Buona, invece, la ...

