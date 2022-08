Video Gol Barcellona - Manchester City 3 - 3 in amichevole | gli highlights

(Di giovedì 25 agosto 2022)hanno dato spettacolo nell'disputata al Camp Nou, terminata 3 - 3 e organizzata per raccogliere fondi per la ...

UEFAcom_it : Buon compleanno, Matías Vecino ?? Ricordate questo gol, tifosi dell'Inter? ???? #UCL | @Inter - pisto_gol : Il 24/8/1999 la #Juventus di #Ancelotti conquistava la coppa #Intertoto, l’ultimo trofeo europeo vinto dai bianco… - FBiasin : Raramente si sono visti i primi 8 secondi di una partita con così tanto “calcio”: il gol di #Mbappe, l’assist di… - MarioCantagall1 : RT @Napolicampione3: Dopo 2 anni nel sorteggio dei gironi della #ChampionsLeague torna la @sscnapoli Indimenticabile il primo gol Champi… - andrew8oo : RT @Marcojuve941: Più infortuni che gol,ma vabbè..sarà poi il campo a dire la sua.. -

Gazzetta

Barcellona e Manchester City hanno dato spettacolo nell'amichevole disputata al Camp Nou, terminata 3 - 3 e organizzata per raccogliere fondi per la ...Ndombele: ecco ilEcco ildelsegnato da Tanguy Ndombele che ha aperto le marcature di Napoli Juve Stabia sul momentaneo 1 - 0, prima del risultato finale di 3 a 0. Sassata ... Video Gol Napoli-Juve Stabia 3-0: Ndombele, Ambrosino e Zerbin. Gli highlights Con un gran tiro da fuori area il centrocampista sblocca il risultato nell’amichevole contro la Juve Stabia. Finisce 3-0 per gli uomini di Spalletti, in gol anche Ambrosino e Zerbin.Il video dei gol della gara amichevole disputata dal Napoli contro la Juve Stabia allo stadio Diego Armando Maradona.