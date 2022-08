VIDEO | Champions League: KLOPP parla del NAPOLI dopo il sorteggio! (Di giovedì 25 agosto 2022) Jurgen KLOPP, tecnico del Liverpool, si è espresso così sul sorteggio dei gironi di Champions League tenutosi questo pomeriggio ad Istanbul. “Veniamo sorteggiati con il NAPOLI abbastanza frequentemente, conosciamo un bel po’ di cose sulla squadra, e lo stesso vale per loro. So che c’è sempre qualcosa da imparare, però”. Sugli altri club inseriti nello stesso raggruppamento ha poi dichiarato: “Non dobbiamo cercare molto per scoprire informazioni sui nostri avversari. Con l’Ajax, due anni fa abbiamo disputato due match durissimi. I Rangers sono un avversario nuovo per noi, ma conosciamo anche loro. Ryan Kent ha avuto una grande evoluzione da quando si è trasferito in Scozia e Ben Davis è agli inizi della sua avventura con i Rangers quindi sarà bello scontrarsi contro di loro”. A riguardo del calendario: “La differenza ... Leggi su spazionapoli (Di giovedì 25 agosto 2022) Jurgen, tecnico del Liverpool, si è espresso così sul sorteggio dei gironi ditenutosi questo pomeriggio ad Istanbul. “Veniamo sorteggiati con ilabbastanza frequentemente, conosciamo un bel po’ di cose sulla squadra, e lo stesso vale per loro. So che c’è sempre qualcosa da imparare, però”. Sugli altri club inseriti nello stesso raggruppamento ha poi dichiarato: “Non dobbiamo cercare molto per scoprire informazioni sui nostri avversari. Con l’Ajax, due anni fa abbiamo disputato due match durissimi. I Rangers sono un avversario nuovo per noi, ma conosciamo anche loro. Ryan Kent ha avuto una grande evoluzione da quando si è trasferito in Scozia e Ben Davis è agli inizi della sua avventura con i Rangers quindi sarà bello scontrarsi contro di loro”. A riguardo del calendario: “La differenza ...

acmilan : ??? 'We want to compete for something bigger' Paolo Maldini's comments on the #UCL draw ??? 'Vogliamo competere per… - juventusfc : Quali saranno le nostre avversarie in questa edizione della Champions League? ?? ?? Fate uno screenshot e condividet… - SkySport : #Vlahovic, #Lukaku, #Tonali e #DiLorenzo nella 'Casa dello Sport' di Sky, interrogati sulla #Champions da Fabio… - 5Hanser : RT @acmilan: ??? 'We want to compete for something bigger' Paolo Maldini's comments on the #UCL draw ??? 'Vogliamo competere per qualcosa di… - Lorfur_ : RT @acmilan: ??? 'We want to compete for something bigger' Paolo Maldini's comments on the #UCL draw ??? 'Vogliamo competere per qualcosa di… -