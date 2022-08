Victor Fotso Nyie | carapace giunge a Rocca San Giovanni

(Di giovedì 25 agosto 2022) L’intervento Tesori e meraviglie diè diffuso in tutto il borgo diSan, si inserisce nell’architettura esistente. Quindi mette in relazione gli edifici storici, gli aspetti antropologici e il paesaggio marino sullo sfondo. Dessislava Madanska: alchimia tra opere e Fumone Quale aspetto del borgo mette in evidenza

Periodico Daily - Notizie

La mostra SEDIMENTS. After Memory,Nyie, Muna Mussie, Las Nietas de Nonó, Christian Offman, a cura di Johanne Affricot ed Eric Otieno Sumba, in corso nel Padiglione 9a del Mattatoio, rimarrà aperta al pubblico fino al 4 ...... fino al centro storico di Procida, è possibile misurarsi con le opere di Ru Kim, Adrian Abela, Yesmine Ben Khelil, Bianca Hisse, Francis Offman, Virginia Russolo,Nyie, Marco Giordano, ... Itinerario artistico nelle regioni: Una boccata d'arte Periodico Daily La mostra SEDIMENTS. After Memory, Victor Fotso Nyie, Muna Mussie, Las Nietas de Nonó, Christian Offman, a cura di Johanne Affricot ed Eric Otieno Sumba, in corso nel Padiglione 9a del Mattatoio, rima ...Roma - Quali sono i musei aperti a Ferragosto 2022 a Roma Il Palazzo delle Esposizioni, il Macro e il Mattatoio rimarranno straordinariamente aperte anche lunedì 15 agosto 2022 in occasione della fes ...