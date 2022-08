Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2022 ore 17 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 25 agosto 2022)DEL 25 AGOSTOORE 16:20 GIUSEPPE CUTRUPI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. ORE DEL POMERIGGIO TUTTO SOMATO TRANQUEILLE PER QUANTO RIGUARDA IL TRAFFICO, NON VENGONO SEGNALATE CRITICITA’ PARTICOLARI. QUALCHE DISAGIO SULL’A1 FIRENZE, DOVE ABBIAMO CODE PER LAVORI IN CORSO ALL’ALTEZZA DEL BIVIO PER LA DIRAMAZIONENORD IN DIREZIONE FIRENZE. SEMPRE SULL’A1 CANTIERI ATTIVI ANCHE NEL TRATTO FROSINONE – ANAGNI-FIUGGI, IN DIREZIONE. LA CIRCONE RISULTA AL MOMENTO RALLENTATA. SULLA LITORANEA QUALCHE RALLENTAMENTO TRA TOR PATERNO E TORVAIANICA IN ENTRAMBI I SENSI. TRASPORTO PUBBLICO: SONO PARTITI I LAVORI SULLA LINEA FERROVIARIA METRE ...