Viabilità Roma Regione Lazio del 25-08-2022 ore 08 | 15

(Di giovedì 25 agosto 2022)DEL 25 AGOSTOORE 08:20 FEDERICO DI LERNIA UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. TRAFFICO SEMPRE REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE COME SU GRAN PARTE DELLE STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO. SEGNALIAMO TUTTAVIA CODE SULLA CRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VIA DI MEZZO CAMMINO IN DIREZIONE EUR RALLENTAMENTI SULLA CASSIA BIS A CAUSA DI CANTIERI ATTIVI TRA VIA DELLA GIUSTINIANA E L’ALLACCIAMENTO COL GRA IN ENTRATA VERSO. PER QUANTO RIGUARDA I LAVORI CON IMPATTO SULLA, RICORDIAMO CHE SULL’AUTOSTRADA A1 FIRENZE-PROSEGUONO FINO AL 20 SETTEMBRE I LAVORI DI RIQUALIFICA DELLE BARRIERE DI SICUREZZA TRA IL KM 527 E IL KM 524 CIRCA, IN PROSSIMITÀ DEL FOSSO SAN GIULIANO. ATTIVE LUNGO IL TRATTO ...