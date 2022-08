Verona, Di Marzio: “Sorride Cioffi, De Paoli vicinissimo ai Veneti” (Di giovedì 25 agosto 2022) Verona DE Paoli- Il Verona continua il suo lavoro in vista della prossima gara in campionato, in programma domenica alle 18:30, contro l’Atalanta. Il Verona continua attivamente il suo mercato, dopo le prime due uscite non convincenti in Campionato. Cioffi è gia sul banco degli imputati e chiede dei rinforzi, per cercare di ritornare il prima possibile competitivi. La cessione di Barak porterà grana nelle casse del Verona che, andrà diretto su un ex laterale sinistro. Un nome che trapela ormai da qualche settimana è quello dell’ex-Fabio De Paoli e, grazie a quanto riportato da Gianluca Di Marzio il calciatore dovrebbe tornare con la casacca gialloblu. Il classe 1997 aveva già vestito la maglia dell’Hellas Verona durante la scorsa ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 25 agosto 2022)DE- Ilcontinua il suo lavoro in vista della prossima gara in campionato, in programma domenica alle 18:30, contro l’Atalanta. Ilcontinua attivamente il suo mercato, dopo le prime due uscite non convincenti in Campionato.è gia sul banco degli imputati e chiede dei rinforzi, per cercare di ritornare il prima possibile competitivi. La cessione di Barak porterà grana nelle casse delche, andrà diretto su un ex laterale sinistro. Un nome che trapela ormai da qualche settimana è quello dell’ex-Fabio Dee, grazie a quanto riportato da Gianluca Diil calciatore dovrebbe tornare con la casacca gialloblu. Il classe 1997 aveva già vestito la maglia dell’Hellasdurante la scorsa ...

