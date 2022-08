Usa, licenziato il capo della polizia di Uvalde per la strage nella scuola. “Ritardi nell’intervento” (Di giovedì 25 agosto 2022) Il consiglio scolastico di Uvalde con una decisione unanime ha licenziato Pedro “Pete” Arredondo tre mesi dopo il massacro di 19 alunni e due insegnanti nella scuola elementare della cittadina del Texas. Il capo del distretto di polizia era finito sotto accusa dopo che era emerso che aveva ritardato di oltre un’ora l’intervento delle centinaia di agenti, in tutto 400, che erano arrivati alla scuola mentre il killer 18enne Salvador Ramos era barricato in un’aula con i bambini ed i genitori che supplicavano di intervenire. Il poliziotto era stato sospeso il 22 giugno ed il rapporto dell’inchiesta condotta a luglio l’aveva indicato come responsabile di non aver assunto il comando degli agenti sulla scena, di non aver dato l’ordine di entrare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Il consiglio scolastico dicon una decisione unanime haPedro “Pete” Arredondo tre mesi dopo il massacro di 19 alunni e due insegnantielementarecittadina del Texas. Ildel distretto diera finito sotto accusa dopo che era emerso che aveva ritardato di oltre un’ora l’intervento delle centinaia di agenti, in tutto 400, che erano arrivati allamentre il killer 18enne Salvador Ramos era barricato in un’aula con i bambini ed i genitori che supplicavano di intervenire. Il poliziotto era stato sospeso il 22 giugno ed il rapporto dell’inchiesta condotta a luglio l’aveva indicato come responsabile di non aver assunto il comando degli agenti sulla scena, di non aver dato l’ordine di entrare ...

