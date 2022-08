(Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Unfederale hato temporaneamente l’entrata in vigore dellaapprovata inperre. Secondo ildistrettuale B. Lynn Winmill il divieto quasi totale dell’interruzione di gravidanza, che sarebbe dovuto entrare in vigore oggi, viola lafederale che obbliga a fornire cure in caso di emergenza. L’entrata in vigore quindi sarà sospesa fino a quando sarà discusso il ricorso che è stato presentato dal dipartimento di Giustizia. Nella sua sentenza ilha sottolineato che “non si tratta del superato diritto costituzionale al, questa Corte non sta affrontando questa questione profonda, ma piuttosto è chiamata ad affrontarne una più modesta: cioè se ...

BinaryOptionEU : RT 'Usa, in #Idaho giudice blocca la legge che vieta #aborto. - telodogratis : Usa, in Idaho giudice blocca la legge che vieta l’aborto - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Usa, in #Idaho giudice blocca la legge che vieta #aborto. - vivereitalia : Usa, in Idaho giudice blocca la legge che vieta l'aborto - News24_it : Usa, in Idaho giudice blocca la legge che vieta l'aborto -

Adnkronos

... questa Corte non sta affrontando questa questione profonda, ma piuttosto è chiamata ad affrontarne una più modesta: cioè se la legge sull'aborto dell'sia in conflitto con una piccola ma ...La vicenda leggi anche, dalla Corte Suprema dell'ok alle legge che "vieta" l'aborto Secondo la Corte, Jane Doe 22 - B - così è stata identificata la 16enne - non è abbastanza matura per ... Usa, in Idaho giudice blocca la legge che vieta l'aborto (Adnkronos) – Un giudice federale ha bloccato temporaneamente l’entrata in vigore della legge approvata in Idaho per vietare l’aborto. Secondo il giudice distrettuale B. Lynn Winmill il divieto quasi ...By Jason Hanna and Steve Almasy, CNN The Uvalde school board voted unanimously Wednesday evening to immediately terminate the contract of district police chief Pete Arredondo, three months after a ...