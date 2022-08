Usa | giudice dell’Idaho blocca la legge che vieta l’aborto in caso di rischi per la vita e per la salute della donna

Adnkronos : Usa, in #Idaho giudice blocca la legge che vieta #aborto. - poteredonna : RT @Adnkronos: Usa, in #Idaho giudice blocca la legge che vieta #aborto. - livingfyou : @giulia_scalise_ @Michellealessi_ @claudiaadeluca Infatti il giudice negli UK ha dichiarato colpevole Johnny Peep d… - LiberoReporter : Usa: Idaho, giudice blocca la legge che vieta l’aborto - Gaebaldi : Usa: Idaho, giudice blocca la legge che vieta l’aborto -

Un giudice federale ha bloccato temporaneamente l'entrata in vigore della legge approvata in Idaho per vietare l'aborto. Secondo il giudice distrettuale B. Lynn Winmill il divieto quasi totale dell'interruzione di gravidanza, che sarebbe dovuto entrare in vigore oggi, viola la legge federale che obbliga a fornire cure in caso di emergenza.