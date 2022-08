Usa, così Biden vuole ridurre i debiti studenteschi. Ma gli economisti temono un aumento dell’inflazione (Di giovedì 25 agosto 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha dichiarato ieri che milioni di studenti americani riceveranno 10 mila dollari di sconto sul debito che hanno contratto per pagarsi gli studi. Negli Usa, infatti, le università non godono di sussidi pubblici consistenti, e sono quindi molto più costose che nei Paesi dell’Ue. Proprio per questo, gran parte degli studenti che decide di frequentarle deve richiedere un prestito che normalmente viene ripagato durante la carriera lavorativa. Biden aveva promesso lo sconto sui prestiti durante la propria campagna elettorale, nel 2020. La mossa potrebbe avvantaggiare il partito democratico alle elezioni di medio termine previste a novembre, durante le quali verrà ridisegnato l’assetto del Congresso. L’idea ha scatenato polemiche: mentre i repubblicani si domandano se il leader della Casa Bianca abbia effettivamente ... Leggi su open.online (Di giovedì 25 agosto 2022) Il presidente degli Stati Uniti Joeha dichiarato ieri che milioni di studenti americani riceveranno 10 mila dollari di sconto sul debito che hanno contratto per pagarsi gli studi. Negli Usa, infatti, le università non godono di sussidi pubblici consistenti, e sono quindi molto più costose che nei Paesi dell’Ue. Proprio per questo, gran parte degli studenti che decide di frequentarle deve richiedere un prestito che normalmente viene ripagato durante la carriera lavorativa.aveva promesso lo sconto sui prestiti durante la propria campagna elettorale, nel 2020. La mossa potrebbe avvantaggiare il partito democratico alle elezioni di medio termine previste a novembre, durante le quali verrà ridisegnato l’assetto del Congresso. L’idea ha scatenato polemiche: mentre i repubblicani si domandano se il leader della Casa Bianca abbia effettivamente ...

