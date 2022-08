Uomini nonostante tutto. Anche nell'abisso dei lager sovietici (Di giovedì 25 agosto 2022) Rimini, dal nostro inviato. Il primo nucleo di Memorial si forma alla fine degli anni Ottanta, quando i refoli del disfacimento imminente dell’Impero sovietico si fanno sentire. Siamo in piena perestrojka, c’è la convinzione comune che solo la memoria di quel che è stato può impedire che la tragedia si ripeta. Si avverte l’esigenza di riabilitare le vittime dell’orrore, di chi fu spedito nei lager perché considerato “nemico del popolo”. Si fa un monumento, ma ancora più importanti sono l’archivio e la biblioteca. Alimentare la memoria per riaccendere continuamente una domanda, uno sguardo carico di attenzione e di stima per l’uomo e la realtà. “Uomini nonostante tutto. Storie da Memorial”, è la mostra al Meeting di Rimini che nasce da due percorsi espositivi realizzati a Mosca: il primo è dedicato alle lettere che i ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 25 agosto 2022) Rimini, dal nostro inviato. Il primo nucleo di Memorial si forma alla fine degli anni Ottanta, quando i refoli del disfacimento imminente dell’Impero sovietico si fanno sentire. Siamo in piena perestrojka, c’è la convinzione comune che solo la memoria di quel che è stato può impedire che la tragedia si ripeta. Si avverte l’esigenza di riabilitare le vittime dell’orrore, di chi fu spedito neiperché considerato “nemico del popolo”. Si fa un monumento, ma ancora più importanti sono l’archivio e la biblioteca. Alimentare la memoria per riaccendere continuamente una domanda, uno sguardo carico di attenzione e di stima per l’uomo e la realtà. “. Storie da Memorial”, è la mostra al Meeting di Rimini che nasce da due percorsi espositivi realizzati a Mosca: il primo è dedicato alle lettere che i ...

qjkfqxcpjy : RT @Aunt__Pol: @goddesss_01 Se ci si fa caso comunque la gente specialmente i maschi si sono indignati più per il tizio ucciso dalla moglie… - PZuntini : @P_M_1960 @AndreaMarano11 Grazie a Dio. E nonostante tutti quelli che strillano di portarli altrove. Sono d'accor… - Aunt__Pol : @goddesss_01 Se ci si fa caso comunque la gente specialmente i maschi si sono indignati più per il tizio ucciso dal… - gaetct : @Controcorrentv La signora con gli occhiali,che non conosco, è l'esempio lampante che nel PD le donne non possono e… - millymerry : Nonostante la foto risalga a qualche mese fa sono lieta di aver potuto scambiare quattro chiacchiere con due grandi… -