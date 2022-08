Uomini e Donne, Sabrina Ghio ha sposato il suo Carlo Negri! (Foto) (Di giovedì 25 agosto 2022) Sabrina Ghio ha detto sì! L’ex tronista di Uomini e Donne, ancora prima allieva di Amici di Maria De Filippi, è convolata a nozze con il suo amato compagno, l’imprenditore Carlo Negri. Già mamma di una bambina di nome Penelope, avuta dalla precedente relazione, Sabrina ha provato per la seconda volta e di recente, la gioia del parto. Solo qualche settimana fa ha messo al mondo infatti la piccola Mia, nome scelto dalla sorella maggiore. In questi ultimi giorni, la Ghio ha cercato in ogni modo di non spoilerare più di tanto L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di giovedì 25 agosto 2022)ha detto sì! L’ex tronista di, ancora prima allieva di Amici di Maria De Filippi, è convolata a nozze con il suo amato compagno, l’imprenditoreNegri. Già mamma di una bambina di nome Penelope, avuta dalla precedente relazione,ha provato per la seconda volta e di recente, la gioia del parto. Solo qualche settimana fa ha messo al mondo infatti la piccola Mia, nome scelto dalla sorella maggiore. In questi ultimi giorni, laha cercato in ogni modo di non spoilerare più di tanto L'articolo proviene da Isa e Chia.

