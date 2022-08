Unghie di fine estate: smalti sempre verdi (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono graditi il rosa e altri toni pastello. Il bianco può restare. Il giallo? Sì, purché blasonato. Ma solo un colore non può mancare: il fil rouge della manicure è green. E non è sbagliato sommare le mele con… Foto Florian Sommet per Amica Smaltare – insegna Hermès – Foto Florian Sommet per Amica Se sono Summer Nails, sono delicate e spensierate. Con la collezione Le Ciel, le Soleil et la Mer, Chanel ravviva i classici con le sfumature solari dei Vernis Longue Tenue. E interpreta l’estate con un binomio fatto di verde e lavanda. Foto Florian Sommet per Amica I mantra estivi sono due: 1) Save Water, Drink lime; 2) squeeze The Day! Il cocktail (adatto ai vegani) di Essence aggiunge a un’extra dose di limetta un tratto vitaminico. La formula in gel rende la prestazione brillante. Foto Florian Sommet per Amica Solo o accompagnato? Elegante e molto moderno di suo, ... Leggi su amica (Di giovedì 25 agosto 2022) Sono graditi il rosa e altri toni pastello. Il bianco può restare. Il giallo? Sì, purché blasonato. Ma solo un colore non può mancare: il fil rouge della manicure è green. E non è sbagliato sommare le mele con… Foto Florian Sommet per Amica Smaltare – insegna Hermès – Foto Florian Sommet per Amica Se sono Summer Nails, sono delicate e spensierate. Con la collezione Le Ciel, le Soleil et la Mer, Chanel ravviva i classici con le sfumature solari dei Vernis Longue Tenue. E interpreta l’con un binomio fatto di verde e lavanda. Foto Florian Sommet per Amica I mantra estivi sono due: 1) Save Water, Drink lime; 2) squeeze The Day! Il cocktail (adatto ai vegani) di Essence aggiunge a un’extra dose di limetta un tratto vitaminico. La formula in gel rende la prestazione brillante. Foto Florian Sommet per Amica Solo o accompagnato? Elegante e molto moderno di suo, ...

jmdayIight : sabato ho le unghie non ho idea di come farle dato che le devo tenere fino a fine settembre.. - merynga1981 : @DegliGiulietta @Marinettoski @Shasta_Dekinky @Retroeggs @docdestu Alla fine si! Stavo per aggiungere anche LE UNGHIE ?????? - RODOLFOPRENESTI : @CarloCalenda Abbiamo : occhi di tigre, gladiatori, unghie, denti : poi a fine campagna costruiremo l identikit del politicus ammucchiatus - Rainbow_Uapa : Allora. Mi stuzzico le pellicine delle dita. Lo so, sono una brutta perzonah. Non è nervoso, è così da sempre. Pell… - _ONLYTH3BRAV3_ : a fine settembre mi farò le unghie zenzonellose -