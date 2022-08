Una vita anticipazioni: Genoveva è incinta e vuole abortire, lo farà? (Di giovedì 25 agosto 2022) Cosa succederà nella puntata di Una vita di domani, 26 agosto 2022, l’arrivo di Rodrigo ad Acacias 38 potrebbe cambiare le cose? Come reagirà Valeria a questa novità visto che la donna era ormai pronta a lasciare la Spagna insieme a David? Genoveva va avanti con il suo piano senza sapere che in realtà Aurelio è a conoscenza di tutte le sue mosse…Inoltre la donna continua a negare di essere incinta ma aspetta davvero un bambino e deve prendere una decisione: lo terrà oppure no? Metterà davvero al mondo il figlio di un uomo che odia a detesta? Lo scopriamo con le anticipazioni di Una vita che ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1441 della soap spagnola. Vi ricordiamo che queste sono le ultime puntate di Una vita. Stiamo ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 agosto 2022) Cosa succederà nella puntata di Unadi domani, 26 agosto 2022, l’arrivo di Rodrigo ad Acacias 38 potrebbe cambiare le cose? Come reagirà Valeria a questa novità visto che la donna era ormai pronta a lasciare la Spagna insieme a David?va avanti con il suo piano senza sapere che in realtà Aurelio è a conoscenza di tutte le sue mosse…Inoltre la donna continua a negare di esserema aspetta davvero un bambino e deve prendere una decisione: lo terrà oppure no? Metterà davvero al mondo il figlio di un uomo che odia a detesta? Lo scopriamo con ledi Unache ci rivelano proprio la trama della puntata di domani, in onda su Canale 5 la seconda parte dell’episodio 1441 della soap spagnola. Vi ricordiamo che queste sono le ultime puntate di Una. Stiamo ...

