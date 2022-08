Una partnership senza limiti. Cina e Russia pronti per esercitazioni Vostok (Di giovedì 25 agosto 2022) Tutto pronto per vedere la Cina al fianco della Russia sul campo di battaglia. Si tratta dell’esercitazione militare “Vostok” che prenderà il via la prossima settimana e si concluderà a inizio settembre. Nel frattempo, durante il briefing mensile, il portavoce del ministero della Difesa cinese, Tan Kefei, ha reso noto che le forze terrestri e aeree dell’Esercito popolare di liberazione “sono già arrivate nelle posizioni designate e le forze navali si sono incontrate con quelle russe per le imminenti esercitazioni” e che hanno “preso parte anche all’addestramento di volo adattativo”. Insieme ai soldati di Mosca e Pechino prenderanno parte alle esercitazioni anche contingenti provenienti dall’India, dalla BieloRussia, dal Tagikistan e dalla Mongolia. Vostok 2022 “La ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 agosto 2022) Tutto pronto per vedere laal fianco dellasul campo di battaglia. Si tratta dell’esercitazione militare “” che prenderà il via la prossima settimana e si concluderà a inizio settembre. Nel frattempo, durante il briefing mensile, il portavoce del ministero della Difesa cinese, Tan Kefei, ha reso noto che le forze terrestri e aeree dell’Esercito popolare di liberazione “sono già arrivate nelle posizioni designate e le forze navali si sono incontrate con quelle russe per le imminenti” e che hanno “preso parte anche all’addestramento di volo adattativo”. Insieme ai soldati di Mosca e Pechino prenderanno parte alleanche contingenti provenienti dall’India, dalla Bielo, dal Tagikistan e dalla Mongolia.2022 “La ...

