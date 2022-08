Un Posto al Sole, anticipazioni settimanali dal 27 agosto al 2 settembre 2022: Franco impegnato a rintracciare Valsano (Di giovedì 25 agosto 2022) Riprende la programmazione, dopo la pausa estiva, della soap italiana ambientata a Palazzo Palladini. Le anticipazioni di Un Posto al Sole dal 27 agosto al 2 settembre 2022 ci svelano che ripartiremo dagli eventi che hanno chiuso l’ultima puntata prima delle vacanze e che ci hanno fatto stare con il fiato sospeso. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana. anticipazioni Un Posto al Sole, trama puntate dal 27 agosto al 2 settembre 2022 Cosa ne sarà di Susanna e Viola dopo che sono rimaste coinvolte nella sparatoria scatenata da Lello Valsano? Le anticipazioni settimanali non ci consentono di sapere ancora molto sul ... Leggi su fattidigossip (Di giovedì 25 agosto 2022) Riprende la programmazione, dopo la pausa estiva, della soap italiana ambientata a Palazzo Palladini. Ledi Unaldal 27al 2ci svelano che ripartiremo dagli eventi che hanno chiuso l’ultima puntata prima delle vacanze e che ci hanno fatto stare con il fiato sospeso. Ma vediamo insieme cosa accade in Upas la prossima settimana.Unal, trama puntate dal 27al 2Cosa ne sarà di Susanna e Viola dopo che sono rimaste coinvolte nella sparatoria scatenata da Lello? Lenon ci consentono di sapere ancora molto sul ...

