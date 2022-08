Un italiano è risultato positivo contemporaneamente a Covid-19, Hiv e Vaiolo delle scimmie (Di giovedì 25 agosto 2022) Si tratta di un trentaseienne rientrato da un viaggio in Spagna. È stato già dimesso dall'ospedale e le sue condizioni di salute sembrano essere buone Leggi su wired (Di giovedì 25 agosto 2022) Si tratta di un trentaseienne rientrato da un viaggio in Spagna. È stato già dimesso dall'ospedale e le sue condizioni di salute sembrano essere buone

