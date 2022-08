Ultime Notizie – Vaccino Covid | Ue verso booster Omicron 1

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 25 agosto 2022) C’è attesa in Ue per l’approvazione dei primi vaccini anti-aggiornati ache dovrebbe arrivare l’1 settembre, data in cui l’agenzia europea del farmaco Ema ha annunciato che si terrà la riunione straordinaria del Comitato per i medicinali a uso umano Chmp, per valutare le domande di Pfizer e Moderna. I vaccini che potranno essere autorizzati in quella data sono vaccini bivalenti che includono il ceppo originario del virus, quello di Wuhan, e1, la prima versione (oggi soppiantata) della variante di Sars-CoV-2 dominante. La stessa tipologia è già stata approvata in Uk, primo Paese al mondo a dare l’ok a uno dei nuovi, quello di Moderna. E c’è dibattito sulle scelte che dovrebbero fare gli enti regolatori in questo contesto: puntare sui vaccini con1, che sono più ...