Ultime Notizie – Ucraina | Conte | “Inseguire sconfitta militare Russia è chimera”

"Il conflitto russo-ucraino mi fa molta paura e se, come fronte occidentale, inseguiamo una sconfitta militare della Russia, questo aumenterà il rischio nucleare, la carneficina che si sta verificando, e la recessione economica che sta colpendo soprattutto noi europei". Così il leader del M5S, Giuseppe Conte, ai microfoni del Tg4. Per l'ex premier, "quello ucraino è un conflitto che non potrà essere risolto con la vittoria di una parte sull'altra. Se inseguiamo la sconfitta militare da parte della Russia inseguiamo una chimera. L'unica via d'uscita è un negoziato di pace, condanniamo l'invasione della Russia ma questa è l'unica soluzione possibile".

