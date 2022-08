Ultime Notizie – Superenalotto, numeri estrazione vincente oggi 25 agosto (Di giovedì 25 agosto 2022) I numeri dell’estazione vincente del Superenalotto nel concorso di oggi 25 agosto 2022: 33, 41, 42, 84, 86, 88. Numero Jolly: 38. Numero Superstar: 79. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di oggi del Superenalotto. Sono stati realizzati due ‘5’ che vincono 128.565 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 261 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) Idell’estazionedelnel concorso di252022: 33, 41, 42, 84, 86, 88. Numero Jolly: 38. Numero Superstar: 79. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso didel. Sono stati realizzati due ‘5’ che vincono 128.565 euro ciascuno. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale 261 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

