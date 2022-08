Ultime Notizie – Forza Italia, tesoriere fuori da liste: “Amareggiato, Berlusconi non mi ha chiamato” (Di giovedì 25 agosto 2022) ”Sono rimasto sorpreso per primo io e anche Amareggiato da questa esclusione, no, non me l’aspettavo proprio…”. Il senatore Alfredo Messina, ex manager Fininivest e fedelissimo di Silvio Berlusconi, si è ritrovato tra gli esclusi eccellenti dalla liste di Forza Italia per le elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Da tesoriere del partito ha gestito in questi ultimi anni le finanze in dissesto del partito tirandoli fuori dal profondo rosso del passato, bacchettando più volte gli azzurri morosi, che non pagano gli arretrati e hanno provocato un buco di oltre 2 milioni di euro. ”Negli ultimi 5-6 anni -racconta all’Adnkronos Messina a metà tra lo sfogo e la delusione- mi sono occupato della tesoreria del partito e penso di aver fatto bene il mio lavoro perchè non ho ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) ”Sono rimasto sorpreso per primo io e ancheda questa esclusione, no, non me l’aspettavo proprio…”. Il senatore Alfredo Messina, ex manager Fininivest e fedelissimo di Silvio, si è ritrovato tra gli esclusi eccellenti dalladiper le elezioni politiche 2022 del 25 settembre. Dadel partito ha gestito in questi ultimi anni le finanze in dissesto del partito tirandolidal profondo rosso del passato, bacchettando più volte gli azzurri morosi, che non pagano gli arretrati e hanno provocato un buco di oltre 2 milioni di euro. ”Negli ultimi 5-6 anni -racconta all’Adnkronos Messina a metà tra lo sfogo e la delusione- mi sono occupato della tesoreria del partito e penso di aver fatto bene il mio lavoro perchè non ho ...

