Ultime Notizie – Elezioni 2022, Calenda: “Gas emergenza nazionale, stop a campagna elettorale” (Di giovedì 25 agosto 2022) “Siamo in emergenza nazionale. Grazie a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte il governo Draghi ha le mani legate. Ma servono 10 miliardi per le imprese, sganciamento rinnovabili dal gas e 30 miliardi sulle famiglie. Ora”. Lo scrive Carlo Calenda su twitter commentando la notizia di un nuovo aumento del prezzo del gas. “Le forze politiche sospendano la campagna elettorale e si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, rigassificatore incluso, e un eventuale scostamento di bilancio”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 25 agosto 2022) “Siamo in. Grazie a Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giuseppe Conte il governo Draghi ha le mani legate. Ma servono 10 miliardi per le imprese, sganciamento rinnovabili dal gas e 30 miliardi sulle famiglie. Ora”. Lo scrive Carlosu twitter commentando la notizia di un nuovo aumento del prezzo del gas. “Le forze politiche sospendano lae si dichiarino pronte a supportare il piano del governo, rigassificatore incluso, e un eventuale scostamento di bilancio”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

