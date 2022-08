Ucraina | Zelensky | “22 morti per il bombardamento alla stazione”

Leggi su sbircialanotizia

(Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Almeno 22 persone sono rimaste uccise nelrusso dellaferroviaria di Chaplyne nella regione di Dnipropetrovsk. Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyrin un discorso trasmesso nella notte. “Chaplyne oggi è il nostro dolore”, ha detto il presidente ucraino. “Ormai è notte e il nostro giorno più importante, il giorno dell’indipendenza si sta concludendo, ma la nostra indipendenza non finisce e non finirà mai”, ha aggiunto. Secondo quanto riferito in precedenza nell’attacco sarebbero rimaste ferite 50 persone. E secondo le forze armate ucraine “diverse” esplosioni sono state avvertite verso le tre 3 della notte scorsa nel nord di Kiev, nel quartiere di Vyshgorod. Il capo dell’amministrazione militare della regione, Oleksiy Kuleba, ha diffuso un’allerta via Telegram. “Abbiamo ...