Ucraina ultime notizie. Esplosioni nella regione di Kiev. Anche un bambino tra i 22 morti nel raid sulla stazione ferroviaria a Dnipro (Di giovedì 25 agosto 2022) È di almeno 22 morti, incluso un bambino di 11 anni, il bilancio dell’attacco missilistico russo di ieri alla stazione ferroviaria di Chaplyne. I feriti sono una cinquantina. Kiev denuncia il piano russo di scollegare la centrale di Zaporizhzhia dalla rete elettrica Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 25 agosto 2022) È di almeno 22, incluso undi 11 anni, il bilancio dell’attacco missilistico russo di ieri alladi Chaplyne. I feriti sono una cinquantina.denuncia il piano russo di scollegare la centrale di Zaporizhzhia dalla rete elettrica

sole24ore : ?? #DariaDugina, figlia di #OleksandrDugin - l’”ideologo di #Putin” - è morta a seguito dell’esplosione della sua au… - lucabalz65 : RT @giosalvetti: @putino Mettiamo una cosa in chiaro, io vivo in ucraina e ci faccio business (piuttosto serio) da vent’anni e posso assicu… - guerraucrainait : Ucraina ultime notizie. Esa annuncia fine cooperazione con Agenzia spaziale russa - Il Sole 24 ORE Contenuto: Ucrai… - guerraucrainait : Ucraina ultime notizie. Arriva piano d'azione Ue per export di grano dall'Ucraina - Il Sole 24 ORE Contenuto: Ucrai… - disinformate_it : 'Ucraina ultime notizie. Esplosioni nella regione di Kiev. Anche un bambino tra i 22 morti nel raid sulla stazione… -