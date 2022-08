Ucraina, nel giorno dell’indipendenza bombe russe sulla regione di Dnipropetrovsk: 22 morti. Missili su Kiev (Di giovedì 25 agosto 2022) Almeno 22 persone sono rimaste uccise nel bombardamento russo della stazione ferroviaria di Chaplyne nella regione di Dnipropetrovsk. Lo ha detto Volodymyr Zelensky in un discorso trasmesso nella notte. “Chaplyne oggi è il nostro dolore”, ha detto il presidente ucraino. “Ormai è notte e il nostro giorno più importante, il giorno dell’indipendenza, si sta concludendo, ma la nostra indipendenza non finisce e non finirà mai”, ha aggiunto. Secondo quanto riferito in precedenza nell’attacco sarebbero rimaste ferite 50 persone. Il capo dell’amministrazione militare della capitale Ucraina, Oleksiy Kuleba, ha inoltre fatto sapere che Mosca ha lanciato un attacco Missilistico contro Vyshgorod, un distretto del centro di Kiev. Ha precisato che i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Almeno 22 persone sono rimaste uccise nel bombardamento russo della stazione ferroviaria di Chaplyne nelladi. Lo ha detto Volodymyr Zelensky in un discorso trasmesso nella notte. “Chaplyne oggi è il nostro dolore”, ha detto il presidente ucraino. “Ormai è notte e il nostropiù importante, il, si sta concludendo, ma la nostra indipendenza non finisce e non finirà mai”, ha aggiunto. Secondo quanto riferito in precedenza nell’attacco sarebbero rimaste ferite 50 persone. Il capo dell’amministrazione militare della capitale, Oleksiy Kuleba, ha inoltre fatto sapere che Mosca ha lanciato un attaccostico contro Vyshgorod, un distretto del centro di. Ha precisato che i ...

PaoloGentiloni : Il palazzo della Commissione Europea nel giorno dell’indipendenza #ucraina. Sei mesi fa l’invasione russa. Putin pe… - _Nico_Piro_ : #24agosto entriamo nel settimo mese da invasione #Ucraina Come scritto sin da marzo, in vista non c'è nessuna soluz… - rtl1025 : ?? La vittima della violenza sessuale commessa domenica mattina all'alba a #Piacenza, una donna ucraina di 55 anni,… - stressff : RT @Filippo_Rossi: Oggi Erdogan (Erdogan!) ha detto chiaramente che la Crimea deve tornare all’Ucraina. Ed Ecco cosa ne pensava @matteosalv… - RODOLFOPRENESTI : @Kalmha @lucianocapone Tre posti al mondo sono i piu sfortunati geopoliticamente essendo incroci delle potenze ucra… -