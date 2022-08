Ucraina, Di Maio da Zelensky: “Italia non vi abbandonerà” – Video (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito a Zelensky che “l’Italia non abbandonerà il popolo ucraino”. Per Di Maio è fondamentale ricercare la via diplomatica “per ritrovare la pace e difendere la democrazia”. “L’Italia è diventato uno dei paesi principali tra quelli che hanno sostenuto l’Ucraina, la nostra società, la nostra gente costretta a spostarsi. Ringrazio il ministro degli Esteri Luigi Di Maio per la vista. E roingrazio anche il governo Italiano, il primo ministro Mario Draghi e l’intera società Italiana per il ... Leggi su italiasera (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – Il ministro degli Esteri Luigi Di, in missione in, ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr. Di, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito ache “l’nonil popolo ucraino”. Per Diè fondamentale ricercare la via diplomatica “per ritrovare la pace e difendere la democrazia”. “L’è diventato uno dei paesi principali tra quelli che hanno sostenuto l’, la nostra società, la nostra gente costretta a spostarsi. Ringrazio il ministro degli Esteri Luigi Diper la vista. E roingrazio anche il governono, il primo ministro Mario Draghi e l’intera societàna per il ...

fattoquotidiano : Ucraina, Di Maio in visita a Irpin: “Città distrutta, rasa al suolo, e in Italia c’è chi ancora nega i fatti avvenu… - Agenzia_Ansa : Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, è arrivato a Kiev, a quanto si apprende da fonti diplomatiche #ANSA - Tg3web : In Ucraina sale a 25 il bilancio dei civili morti dopo i bombardamenti russi sulla stazione di Chaplyne nella zona… - Antizanz : RT @Gianl1974: Il Ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio ha visitato l'Ucraina In un incontro con lui, il presidente Zelensky… - Gianl1974 : Il Ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio ha visitato l'Ucraina In un incontro con lui, il presidente… -