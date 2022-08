Ucraina, Di Maio a Kiev per incontrare Zelensky. Nella notte nuove esplosioni alle porte della capitale (Di giovedì 25 agosto 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio è arrivato a Kiev per iconontrare il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il uso omologo Dmytro Kuleba. Nel corso della visita in Ucraina il... Leggi su ilmattino (Di giovedì 25 agosto 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Diè arrivato aper iconontrare il presidente ucraino Volodymyre il uso omologo Dmytro Kuleba. Nel corsovisita inil...

